Wicepremier: Często jesteśmy określani "tygrysem Europy"

W poniedziałek w Łodzi rozpoczęło się XVI Europejskie Forum Gospodarcze. Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber poinformował, że do udziału w debacie nad kierunkami rozwoju zaproszono przedsiębiorców, naukowców, przedstawicieli instytucji publicznych i ekspertów reprezentujących wiele dziedzin gospodarki.

Na wydarzeniu pojawią się reprezentanci Europejskiego Komitetu Regionów i goście z regionów partnerskich Ukrainy. Tegoroczna edycja Forum jest połączona z ogólnopolskim Dniem Przedsiębiorcy.

Sasin: To jest powód frustracji

– Świat nie tylko nam nie ucieka, ale dosyć sprawnie ten świat gonimy. Biorąc pod uwagę, że 30 lat temu startowaliśmy z bardzo trudnego położenia, kraj, który był rządzony przez komunistów, funkcjonował w ramach systemu, który się nie sprawdził, był zrujnowany po II wojnie światowej. Dziś jesteśmy w zupełnie innym miejscu, często jesteśmy określani "tygrysem Europy" – powiedział podczas spotkania wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, cytowany przez portal Money.pl. – Jesteśmy krajem, który bardzo szybko nadrabia te zaległości, zaczyna deptać po piętach najbogatszym, największym europejskim gospodarkom, co jest zauważane, a często jest powodem frustracji dla polityków zachodnioeuropejskich – dodał.

– Przypomnę ważnego polityka brytyjskiego, który mówił, że jak tak dalej pójdzie, to za pięć lat przeciętna polska rodzina będzie żyła na lepszym poziomie niż brytyjska i to jest horrendalne. Dla nas to jest normalne i tak powinno być. Polska ma zadatki, by być krajem stawianym za wzór i zapewniającym obywatelom poziom życia na średnim poziomie europejskim – oświadczył polityk Prawa i Sprawiedliwości. – Każdego roku Polska była w pierwszej trójce najszybciej rozwijających się krajów europejskich, również w czasie pandemii. Przeszliśmy przez ten okres suchą stopą, bo mieliśmy bardzo odważny rząd – zaznaczył.

