Rafalska: Odbieram to jako krzywdę wyrządzaną Polsce i Polakom

DoRzeczy.pl: Jak pani ocenia decyzję ministrów spraw wewnętrznych UE, którzy wyrazili zgodę na tzw. pakt migracyjny?

Elżbieta Rafalska: To dla mnie zdumiewająca i niezrozumiała decyzja, ale również jest to dla mnie dowód na to, że w polityce nie ponosi się odpowiedzialności za błędne decyzje. Uważam, że jest to propozycja krzywdząca dla Polski, niesprawiedliwa, dlatego nie może być wdrażana i realizowana. Przyjęliśmy na początku wojny miliony uchodźców z Ukrainy, a do teraz pozostaje w naszym kraju ponad milion uchodźców, których wspieramy, mają pełne zaopatrzenie w Polsce. A przypominam, że Polska od nikogo nie otrzymała zwrotu kosztów takiego wsparcia, jak chociażby niegdyś Turcja. Dla mnie jest to polityka braku odpowiedzialności.

Czyjej?

Polityków, którzy doprowadzili do tej sytuacji, czyli namawiali do otwartych granic, zapraszali migrantów do Europy. Tych, którzy wykazali się krótkowzrocznością, a dziś mają czelność obarczyć problemami innych.

Dlaczego w pani ocenie UE nie bierze pod uwagę faktu przyjęcia przez Polskę milionów uchodźców z Ukrainy?

Uważam, że działania Brukseli są karą za naszą solidarność. Bo jak inaczej to nazwać? To jest kara za to, że Polska sobie tak świetnie poradziła. Oni nie mogą najwyraźniej tego znieść, ponieważ Polska bez ich odgórnych regulacji, ustalonej wcześniej kwoty, przyjęła wszystkich potrzebujących i uciekających przed wojną ludzi. Paradoksalnie, tak właśnie wygląda solidarność europejska. Odbieram to jako krzywdę wyrządzaną nam – Polakom, oraz kolejną próbę podporządkowania sobie naszego kraju.

Dlaczego temat teraz wraca?

Ponieważ kraje południa, Niemcy oraz Francja nie radzą sobie z tym problemem. Oni mają problem z migrantami, jednak musimy pamiętać, że jeśli ulegniemy, będziemy dalej wspierać nielegalną migrację oraz przemytników ludzi, którzy wręcz handlują migrantami. Dodatkowo w krajach, które przyjęły dużą liczbę migrantów rośnie przestępczość i zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego.

