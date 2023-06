Bp Markowski: Kościół stoi przed epokowymi wyzwaniami w świecie mediów i komunikacji

Biskup Markowski przyznał w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną, że olbrzymie, wręcz epokowe, zmiany dokonują się obecnie na rynku medialnym, co stanowi duże wyzwanie także dla Kościoła. Wyjaśnił, że coraz bardziej mamy do czynienia z mediami internetowymi i społecznościowymi, które oznaczają nie tylko istotną zmianę technologiczną, ale i mentalnościową oraz funkcjonalną.

Do tej pory mieliśmy do czynienia z mediami, które przekazywały treści w stronę swoich słuchaczy, czytelników czy widzów. Dziś są to media społecznościowe działające w obie strony i w ten sposób nawiązuje się dialog.

Dzięki temu w Kościele powstała też nowa rzeczywistość, którą można nazwać "amboną cyfrową".

Wyzwania dla Kościoła

Innym wyzwaniem, przed którym stoi dziś Kościół w Polsce – zdaniem bp. Markowskiego – są problemy i zjawiska kryzysowe, jakie targają go od wewnątrz. Aby odnaleźć się w tej sytuacji, należy dokonać pewnego rodzaju rachunku sumienia czy procesu wewnętrznego oczyszczenia. Podkreślił, że w tej sytuacji wiele mediów może się zagubić, koncertując się niemal wyłącznie na opisywaniu zjawisk kryzysowych, co w konsekwencji przesłoni ich zasadniczą misję, jaką jest głoszenie Ewangelii oraz dawanie ludziom nadziei.

W tej skomplikowanej sytuacji zadaniem Rady ds. Mediów i Komunikacji Społecznej będzie wskazywanie Kościołowi właściwych podpowiedzi, jak działać. Duchowny poinformował, że skład samej Rady tworzą szefowie instytucji medialnych należących do Konferencji Episkopatu: Biura Prasowego, Katolickiej Agencji Informacyjnej, portalu OPOKA, biura delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz biura komunikacji międzynarodowej. W skład Rady wchodzi również sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński.

– Będzie to zespół, który winien nieustannie pracować w zmieniającej się sytuacji wokół Kościoła i w samym Kościele. Stanowić ma on poważny głos doradczy dla Sekretariatu Episkopatu, Prezydium Episkopatu i całego Kościoła w Polsce – wyjaśnił bp Markowski. – Krótko mówiąc, chodzi o budowanie strategii medialnej, abyśmy nie działali od przypadku do przypadku, tylko mieli wizję, którą będziemy mogli konsekwentnie realizować – dodał.

Rada ds. Mediów

W ramach Rady ds. Mediów i Komunikacji Społecznej funkcjonować będzie znacznie szerszy zespół konsultorów. – Widzę w nim szansę na stworzenie wspólnej płaszczyzny komunikowania się przedstawicieli szeroko rozumianych redakcji katolickich tygodników, portali internetowych, radiostacji czy redakcji katolickich w mediach publicznych – tłumaczył biskup. I poinformował, że w jego skład wchodzić będą również przedstawiciele takich ośrodków medialnych jak "Tygodnik Powszechny" czy "Więź".

– Potrzebne jest forum wymiany myśli, a także i sporów, które niezbędne są do poszukiwania właściwych rozwiązań wobec zupełnie nowych wyzwań, jakie stają dziś przed mediami katolickimi. Działalność medialna domaga się pewnej refleksji, która winna być nieustannie podejmowana w gronie ludzi odpowiedzialnych za media katolickie – zauważył bp Markowski.

Jak przekazał, na konsultorów Rady powołani zostali także eksperci, którzy nie byli związani bezpośrednio z mediami katolickimi, jak i specjaliści ds. komunikacji z różnych uczelni oraz przedstawiciele Centrum Myśli Jana Pawła II, będącego instytucją samorządową. – Ich powołuję, gdyż zależy mi, aby byli to ludzie mający pewien dystans do mediów kościelnych, a będąc ekspertami od komunikacji społecznej, będą w stanie doradzić, czego brakuje mediom katolickim i jesteśmy na to otwarci – stwierdził przewodniczący Rady.

