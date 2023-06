Poseł PSL: Zachęcam kolegów z KO, żeby nie rozsiewali plotek

We wtorek w audycji "Gość Radia Zet" poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki został zapytany o to, czy Trzecia Droga, czyli wyborcza koalicja ludowców z Polską 2050 Szymona Hołowni, "myśli już o koalicji z PiS-em".

– Powiem szczerze, że zasmucają mnie tego typu dyskusje i opowiadania. Zachęcam kolegów z KO, żeby nie rozsiewali plotek – odpowiedział polityk PSL. – Ale to ja zadaję pytanie, a nie kolega czy koleżanka z KO – stwierdziła prowadząca program Beata Lubecka. – Więc ja odpowiadam. W naszej deklaracji o powołaniu koalicji mamy jasny zapis: idziemy do wyborów wspólnie, żeby wygrać i wspólnie z partiami demokratycznymi tworzyć nowy rząd – oznajmił Marek Sawicki.

Poseł PSL: Mam gorącą prośbę

– Mam gorącą prośbę, żebyśmy nie wracali do jednej listy, bo ja słyszę te powroty od stycznia tego roku i za każdym razem ci, co namawiają nas do powrotów na jedną listę, nie zauważają, że czym głośniej o tym mówią, tym bardziej wspierają Konfederację – powiedział poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.

– Polska ma już dość zastępowania socjalizmu prawicowego socjalizmem liberalnym. Te dwa środowiska polityczne są notowane na poziomie 60 proc., więc 40 proc. Polaków chce głosować na inne środowiska – zauważył Marek Sawicki. – Warto się pospierać z Konfederacją, podjęliśmy rękawicę. Ale chcę jasno powiedzieć, że na pewno nie ma powrotu do jednej listy i wspólnej listy z PO – dodał.

Nowy sondaż dla DoRzeczy.pl

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez pracownię Estymator na zlecenie portalu DoRzeczy.pl wynika, że zarówno Zjednoczona Prawica, jak i Koalicja Obywatelska, aby rządzić, potrzebują koalicjantów.

Zjednoczona Prawica może liczyć na poparcie 35,9 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska – 29,6 proc. Na podium jest jeszcze Konfederacja, na którą chęć oddania głosu deklaruje 13,9 proc. respondentów. Poza podium znalazła się natomiast Trzecia Droga z poparciem na poziomie 11 proc. Dalej jest Lewica – 7,2 proc.

