Gliński: Do 2015 r. demokracja w Polsce po prostu nie funkcjonowała

W poniedziałek Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek serialu dokumentalnego pod tytułem "Reset". Autorami są dziennikarz TVP Info Michał Rachoń oraz historyk prof. Sławomir Cenckiewicz.

W materiale pokazano m.in. zmianę, jaka zaszła niemal natychmiast w podejściu Warszawy do Moskwy po tym, jak w 2007 r. władzę straciło Prawo i Sprawiedliwość. Donald Tusk, jako premier, oraz Radosław Sikorski, jako szef MSZ, bardzo szybko wycofali polskie weto dot. negocjacji Rosji z OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Później nastąpiło zbliżenie i rozmowy Sikorskiego z Siergiejem Ławrowem nt. planowanej wizyty Tuska na Kremlu. Tezy, jakie przygotował sobie na spotkanie z szefem rosyjskiej dyplomacji ówczesny minister spraw zagranicznych Polski, były szokujące.

Jak wynika z wpisu szefa portalu tvp.info Samuela Pereiry, Radosław Sikorski jest mocno zaniepokojony materiałem. "Od wczoraj wydzwania do bohaterów serialu »Reset« z płaczem" – napisał.

"Demokracja fasadowa"

– Przedstawiciele polskiej opozycji bardzo często boją się faktów, boją się argumentować, boją się debatować, boją się pojedynku na argumenty, zastępują to na ogół złymi emocjami, nawoływaniem do nienawiści czy wykluczenia drugiej strony sceny politycznej – skomentował wicepremier, minister aktywów państwowych Piotr Gliński, który we wtorek wystąpił w programie "Gość Wiadomości" na antenie TVP Info.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości wskazał, że mamy "problem z przeszłością". Jego zdaniem, do 2015 r. demokracja w Polsce "po prostu nie funkcjonowała". – Mieliśmy demokrację fasadową, więc można było przyzwyczaić się do tego, że pewne fakty nigdy nie zostaną przedstawione – zauważył.

– Przede wszystkim Donald Tusk to jest taki polityk, który zawsze funkcjonował w takiej pluszowej ramie medialnej, zawsze miał ochronę medialną, nigdy do mediów przeciwstawnych nie był gotowy dać nawet wywiadu. W tej chwili odmawia debaty w mediach publicznych – stwierdził Gliński.

