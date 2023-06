Jakubiak: Agentura działa. Nie ma, co do tego wątpliwości

DoRzeczy.pl: Jak pan ocenia pierwszy odcinek serialu „Reset” emitowanego na antenie stacji TVP Info?

Marek Jakubiak: Uważam, że jest to bardzo dobra i potrzebna produkcja. Należy pokazywać, czym w istocie były rządy PO-PSL. Ludzie bardzo łatwo zapominają, jak wyglądały tamte czasy, jak często Siergiej Ławrow gościł w Polsce, a dziś, to rząd PiS oskarża się o prorosyjskość. Trzeba przypomnieć, na czym polega problem i dlaczego teraz obrzydza się rządy Zjednoczonej Prawicy i o co chodzi w tym obrzydzaniu. Warto obejrzeć tę produkcję.

Obserwujemy bardzo nerwową reakcją drugiej strony. Radosław Sikorski podobno ma dzwonić i naciskać na osoby występujące w produkcji.

Agentura działa. Wyświetlanie utajnionych dokumentów z polskich archiwów jest kłopotliwe. Grzebanie w korespondencji czy zaglądanie do materiałów zgromadzonych w Instytucie Gaucka jest bardzo niebezpieczne, a szczególnie, gdy dzieje się to w formie publicznej. Zwracam uwagę na jeden moment z pierwszego odcinku „Resetu”, gdy pani minister Anna Fotyga opowiada o tym jak zatwierdzono treść komunikatu rządu polskiego, a w nocy zmieniono jego treść i podrzucono pani minister. Gdyby się nie zorientowała, to podpisałaby inną treść. Dlatego mówię, że agentura działa i nie ma co do tego wątpliwości. Jestem zaskoczony inną kwestią.

Jaką?

Tym, że jest to tak wielki problem. Nie przypuszczałem, że agentura rosyjska tak się może obawiać.

Czy komisja ds. zbadania rosyjskich wpływów w Polsce to dobry pomysł?

Uważam, że jesteśmy tak daleko, że powinna powstać w wariancie zaproponowanym przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Natomiast, czy powinna działać? W sytuacji, gdy wszystkie formacje odmówią w niej udziału, sprawa będzie jasna.

Czytaj też:

Szydło w PE: Polska nie da się sterroryzować poprzez wasze ataki i karyCzytaj też:

Szydło: Borys „trzęsą mi się ręce” Budka bredzi