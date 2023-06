Prezes TK: Orzeczenie Sądu Najwyższego było polityczne

W ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy uchylił umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania do sądu okręgowego. SN podkreślił, że w Polsce wyłącznie sądy sprawują wymiar sprawiedliwości, a prezydent ułaskawił Kamińskiego przed wydaniem w jego sprawie prawomocnego wyroku sądu.

Niedługo wcześniej Trybunał Konstytucyjny zdecydował w zakresie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sądem Najwyższym. Prezes TK Julia Przyłębska ogłosiła, że prawo łaski stanowi wyłączną prerogatywę głowy państwa, a SN nie ma możliwości kontroli kompetencji prezydenta w tym zakresie.

Przyłębska: Liczę, że sędziowie staną na wysokości zdania

Sprawę komentowała w programie Trzecim Polskiego Radia prezes Trybunału Konstytucyjnego. Julia Przyłębska przyznała, że "orzeczenie Sądu Najwyższego było polityczne". – Zgodnie z Konstytucją prawo łaski, to wyłączna prerogatywa prezydenta i orzeczenie TK to wyraźnie rozstrzyga. Decyzja SN może wywołać anarchię i niepewność prawa – obywatel może być niepewny decyzji SN, skoro nie podporządkowuje się on Konstytucji – powiedziała prezes Trybunału.

Julia Przyłębska dodała, że liczy na to, iż "sędziowie sądów powszechnych poradzą sobie z tą decyzją, staną na wysokości zadania i podporządkują się polskiej Konstytucji".

Przypomnijmy, że w marcu 2015 r. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani na trzy lata więzienia m.in. za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA podczas "afery gruntowej" w 2007 r. Zanim jednak Sąd Okręgowy w Warszawie zdążył rozpatrzyć apelacje, w listopadzie 2015 r. prezydent Andrzej Duda ułaskawił nieprawomocnie skazanych.

