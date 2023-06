"Putin ma taki plan nie tylko dla Ukrainy". Scholz ostrzega sąsiada Polski

Scholz zwrócił uwagę na potrzebę przedyskutowania gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zaznaczył, że Berlin od dawna rozmawia na ten temat ze swoimi najważniejszymi sojusznikami.

Według szefa niemieckiego rządu chodzi też o gotowość do zapewnienia bezpieczeństwa po zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą. Podkreślił, że nie ma mowy o "jakimkolwiek zamrożeniu wojny i legitymizacji rosyjskiej inwazji", czego domagają się niektórzy.

Scholz: To oczywiste, że po Ukrainie będzie Białoruś

– Prezydent Rosji wyraźnie chce wchłonąć jakieś sąsiednie terytoria: ma taki plan dla Ukrainy i jest całkiem oczywiste, że to jest też jego plan dla Białorusi – powiedział Scholz.

– I dlatego ważne jest, aby dać jasno do zrozumienia, że będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne, i że nie zaakceptujemy narzuconego pokoju. Rosja musi wycofać swoje wojska – dodał.

Na ostatnim spotkaniu szefów państw i rządów Polski, Francji i Niemiec w Paryżu omówiono aspiracje Ukrainy do członkostwa w NATO oraz gwarancje bezpieczeństwa ze strony sojuszników.

Media: USA mają dla Kijowa ofertę, która wyklucza rozszerzenie NATO

Według amerykańskiej prasy rząd Stanów Zjednoczonych chce zaoferować Kijowowi "izraelski model" bezpieczeństwa, który nie wiąże się z przyjęciem Ukrainy do NATO. W ten sposób Biały Dom zamierza "przekonać" prezydenta Rosji Władimira Putina, że dostawy broni i sprzętu wojskowego na Ukrainę nie ustaną – pisze "The New York Times".

Prezydent Wołodymyr Zełenski stoi na stanowisku, że tylko członkostwo w NATO może zagwarantować Ukrainie bezpieczeństwo. Mówi się, że na lipcowym szczycie Sojuszu w Wilnie NATO podniesie rangę stosunków z Kijowem z Komisji NATO-Ukraina, utworzonej w 1997 r., do Rady NATO-Ukraina.

Szczyt w Wilnie będzie przełomowy?

Zełenski powiedział w maju, że Ukraina przygotowuje się do wileńskiego szczytu NATO i oczekuje politycznego zaproszenia do Sojuszu. Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba uważa, że NATO powinno podjąć decyzję polityczną, która albo określi harmonogram akcesji Ukrainy bezpośrednio na szczycie w Wilnie, albo zobowiąże je do przedstawienia go do końca 2023 r.

Na początku kwietnia "Financial Times", powołując się na cztery źródła dyplomatyczne, napisał, że Stany Zjednoczone, Niemcy i Węgry sprzeciwiają się zamiarom innych państw NATO, by na szczycie w Wilnie zaproponować Ukrainie "mapę drogową" członkostwa w Sojuszu.

