Ministrowie spraw wewnętrznych krajów członkowskich Unii Europejskiej zgodzili się na tzw. pakt migracyjny, zgodnie z którym państwa albo akceptują część osób ubiegających się o azyl, albo wpłacają na fundusz zarządzany przez Brukselę w celu opieki nad migrantami.

Zdaniem Patryka Jakiego, Niemcy nie są w stanie poradzić sobie z kryzysem, który sami wywołali. – Rozumieją, że potrzebują dla swojej gospodarki pracowników, dlatego ogłosili program ściągania najlepszych ludzi z Afryki, a nam chcą wcisnąć te kilka tysięcy, które są w Niemczech. Są to osoby, które mają problemy z prawem – wskazał europoseł Suwerennej Polski.

"Na rękę Berlinowi"

– Zwycięstwo Donalda Tuska w wyborach w Polsce byłoby bardzo na rękę Berlinowi. Jeżeli my będziemy rządzić, nie dopuścimy do relokacji. Jak trzeba będzie, to nawet zapłaci się te kary. Natomiast jeżeli przyjdzie Tusk, to pewnie zgodzi się na tych najgorszej klasy migrantów ekonomicznych – powiedział Patryk Jaki.

– Niemcy chcą zainstalować w Polsce swojego słupa – Donalda Tuska – ocenił polityk Zjednoczonej Prawicy.

Sejm podjął decyzję

W czwartek polski Sejm przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji migrantów. "Za" głosowało 242 posłów. Pięciu parlamentarzystów było "przeciw". Natomiast 34 deputowanych wstrzymało się od głosu. Aż 179 posłów, w tym prawie cały klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej (121 osób), nie wzięło udziału w głosowaniu.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec próby wprowadzenia na poziomie Unii Europejskiej mechanizmów przymusowej relokacji nielegalnych migrantów na podstawie rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania azylem i migracją oraz w sprawie procedury azylowej w kształcie uzgodnionym przez Radę Unii Europejskiej w dniu 8 czerwca 2023 r., przy sprzeciwie Polski oraz Węgier" – czytamy w treści uchwały.

