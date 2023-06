Putin planuje zagraniczną wizytę? "Są plany"

"Ukraińska Prawda" przekazała, że prezydent Rosji Władimir Putin planuje wizytę w Turcji na specjalne zaproszenie Recepa Tayyipa Erdogana.

– Turecki przywódca skierował zaproszenie dla naszego prezydenta do odwiedzenia Turcji. Są plany, ale nie omówiono jeszcze konkretnych warunków – potwierdził doniesienia mediów doradca Putina Jurij Uszakow.

Jak przypomniała w czwartek Wirtualna Polska, prezydent Federacji Rosyjskiej miał pojawić się w Turcji już w kwietniu tego roku na otwarciu elektrowni jądrowej Akkuyu Nuclear Power Plant.

Ostatni raz Putin spotkał się z Erdoganem w lipcu 2022 r. Przywódcy rozmawiali wówczas podczas wizyty w Iranie.

Dwa kraje odmawiają Putinowi

Przywódca Egiptu Abdul-Fattah Khalil al-Sisi i prezydent Ugandy Yoweri Museveni odmówili wyjazdu do Rosji na spotkanie z Władimirem Putinem, którego aresztowania zażądał niedawno Międzynarodowy Trybunał Karny. Przypomnijmy, że MTK oskarża rosyjskiego przywódcę o odpowiedzialność za zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie.

Yoweri Museveni miał przylecieć do Petersburga po zakończeniu Międzynarodowego Forum Ekonomicznego (SPEF), by wziąć udział w misji pokojowej przywódców państw afrykańskich. Jednak 7 czerwca zachorował na COVID-19 i przebywa w izolacji. Zamiast siebie, wyśle do Petersburga przedstawiciela do zadań specjalnych – byłego premiera kraju Ruhakanę Rugundę.

Natomiast prezydent Egiptu planował przyjechać na organizowane w Rosji forum ekonomiczne, ale ostatecznie Kair obniżył status swojego przedstawiciela do premiera Mustafy Madbuliego.

Coroczne forum gospodarcze w Petersburgu przyciągało do tej pory światowych polityków i inwestorów, aż do czasu rozpoczęcia przez Rosję inwazji militarnej na Ukrainę. Od tego momentu wydarzenie jest bojkotowane przez zachodnich liderów.

