Błaszczak: Kolejna partia nowoczesnego uzbrojenia jest już w Polsce

"Kolejna partia nowoczesnego uzbrojenia zamówionego w Korei Południowej jest już w Polsce. Tym razem 6 szt. czołgów K2 Black Panther dotarło do gdyńskiego portu i niebawem trafi do 20 Brygady Zmechanizowanej. Łącznie Siły Zbrojne RP posiadają już 28 czołgów K2" – przekazał w piątek na portalu społecznościowym Twitter wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

twitter

Przypomnijmy, że w minionym tygodniu szef MON przebywał z wizytą w Korei Południowej.

"NATO silne i solidarne"

Mariusz Błaszczak bierze udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli. Polityk uczestniczył w posiedzeniu Grupy Kontaktowej ds. Ukrainy, a także w rozmowach ministrów obrony krajów współpracujących na rzecz rozwoju i wzmacniania przemysłu obronnego. Wydarzenie poprzedziło lipcowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie. Omówiony został pakiet decyzji, które są przygotowywane do zatwierdzenia przez szefów państw i rządów. Dla Polski szczególnie istotne są kwestie dot. odstraszania i obrony na flance wschodniej NATO.

– Chciałbym podkreślić, że podczas rozmów kuluarowych słyszę słowa uznania wobec naszej aktywności, jeśli chodzi o wzmacnianie Wojska Polskiego, wyposażenie go w nowoczesną broń. Ja jestem otwarty na współpracę z naszymi sojusznikami, żeby ten proces przebiegał szybko. Mogę powiedzieć tak, że nasi sojusznicy zazdroszczą nam ustawy o obronie ojczyny. Dzielę się z nimi tymi przepisami, które są tam zawarte – mówił wicepremier Błaszczak.

– Jesteśmy w kontakcie z firmami z USA, Norwegii i Niemiec. Mamy tutaj wspólne przedsięwzięcia. Jednym z nich jest centrum utrzymania i serwisu czołgów Leopard w Bumarze Łabędy. Doprecyzowujemy ostateczne porozumienie pomiędzy polskim przemysłem zbrojeniowym a przemysłem niemieckim. Liczymy na to, że w ciągu najbliższych dni to centrum rozpocznie swoje działania. Taka jest niewątpliwie potrzeba. Patrzymy na to, co będzie się działo w dłuższej perspektywie. Jest to niewątpliwe szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego – dodał.

Czytaj też:

Jeden z największych na świecie okrętów atomowych dotarł do Korei Płd.