Putin nazwał Zełenskiego "hańbą narodu żydowskiego"

Podczas sesji plenarnej Petersburskiego Forum Ekonomicznego doszło do wymiany zdań między amerykańskim politologiem a prezydentem Rosji. Dmytrij Symes tłumaczył uczestnikom spotkania, że Zachód nie rozumie, jak Rosja może oskarżać Ukraińców o nazizm, kiedy prezydentem Ukrainy jest Żyd. W odpowiedzi Wladimir Putin stwierdził, że jego żydowscy przyjaciele nie uważają Wołodymyra Zełenskiego za Żyda, a nawet określają go jako "wstyd dla całego narodu".

– Od dzieciństwa mam wielu żydowskich przyjaciół. Mówią, że Zełenski nie jest Żydem, że jest wstydem dla narodu żydowskiego. To nie jest żart, ani ironia. Przecież neonaziści, zwolennicy Hitlera, stawiani są na piedestale jako Bohaterowie Ukrainy – powiedział rosyjski prezydent.

Rosyjskie media publikują też inną wypowiedź Władimira Putina z petersburskiego forum. POlityk

– Nie wystawiam żadnych ocen moim kolegom, nigdy nic nie mówię o Zełenskim, ale to zadziwiające, jak można popierać neonazistowskie brednie – stwierdził rosyjski przywódca.

Antysemityzm w Rosji

Przypomnijmy, że wiosną ubiegłego roku w jednym z wywiadów szef rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Siergiej Ławrow porównał Zełenskiego do Adolfa Hitlera. Następnie oświadczył, że Hitler miał "żydowską krew”, a także oskarżył samych Żydów o antysemityzm.

Słowa rosyjskiego ministra wywołały międzynarodowy skandal. Z kolei na początku tego roku Ławrow porównywał działania Stanów Zjednoczonych i krajów Unii Europejskiej do działań Hitlera, a Rosjan do Żydów.

Europejski Kongres Żydów nazwał to porównanie haniebnym i wezwał do przeprosin za to wypaczenie.

– Jesteśmy zszokowani i oburzeni tym haniebnym porównaniem dokonanym przez ministra Ławrowa między działaniami koalicji krajów demokratycznych a prześladowaniem i wymordowaniem przez Hitlera sześciu milionów Żydów podczas Holokaustu. To wypaczenie Holokaustu na najbardziej podstawowym poziomie i wzywamy pana Ławrowa do przeprosin i wycofania się z tych słów – oznajmił przewodniczący EKŻ Ariel Musicant.

Czytaj też:

"Czuje zupełną bezkarność". Ukraina: Putin znów prowokujeCzytaj też:

"Jesteśmy dotkliwie świadomi". Nieoczekiwane słowa Putina