Młodzi wykształceni podpowiadają aktywistom

Otósh szwedzkie aktywistki klimatyczne oblały farbą obraz Claude’a Moneta, a następnie przykleiły się do jego ramy, iżby w ten sposób zwrócić uwagę na zmiany klimatyczne zachodzące na świecie. Of kors takie wyrażenie siebie nam nie przeszkadza, zwłaszcza iż uwielbienie dla historii sztuki, kolekcjonowanie obrazów, rzeźb czy innych antyków to zajęcie dla drobnomieszczańskiego potomstwa tenkrajowej inteligencji. Dlatego jeśli sztuka, to tylko nowoczesna, ale to tak na marginesie.

W każdym razie podziwiamy nieoczywisty dobór środków do realizacji tego wyższego celu i mamy kilka podpowiedzi dla różnej maści aktywistów, w jaki sposób mogą podejmować takie różne akcje mające na celu zwracać uwagę na różne problemy.