Trzydziesty czwarty rozbiór Polski

No bo co? Kreml o nuklearnej apokalipsie kłapie dziobem od lat, organizował nawet ogromne manewry „Zapad” ileś lat temu, których elementem scenariusza była zamiana polskich miast w atomową pustynię. Wtedy jakby nikt nie chciał tego faktu odnotować, a dziś, kiedy nie ma dnia, żeby jakiś mniej, czy bardziej istotny kremlowski propagandysta, groził nam nuklearną pożogą, odnoszę wrażenie, że robi to coraz mniejsze wrażenie.