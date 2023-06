Profil Mariana Eilego

Mariusz Urbanek powiada, że w zaistniałej sytuacji zastanawiał się nawet, czy kończyć swą opowieść, co jednak uczynił, a dzięki poprzedniej pozycji mógł pominąć „niektóre opisane tam wątki rodzinne i skoncentrować się na fenomenie »Przekroju« i roli Eilego w przeprowadzeniu polskiej inteligencji przez »morze czerwone «”. Owe wątki rodzinne odnoszą się głównie do żydowskości (w świetle ustaw norymberskich) założyciela i redaktora naczelnego wydawanego w Krakowie pisma, do którego lektury przez dłuższy czas zasiadać trzeba było z nożem do papieru w ręku. W końcu nosiło tytuł „Przekrój”.