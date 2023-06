Zmień kanał

Gość w dom, Bóg w dom. Postanowiła mnie nawiedzić ciocia Idalia, a jakby tego mało, wzięła ze sobą w podróż wuja Gienia. Mówi się – trudno. Z wujem kłopot mniejszy, bo od telewizora nie można go oderwać, a podoba mu się wszystko. Za każdym razem gromko oznajmia: „Ja już to widziałem”, w czym zresztą nie jest odosobniony, jako że na szklanym ekranie wakacje w pełni i poza powtórkami niczego innego się nie uświadczy. Ale wujowi w to graj, bo „skoro widział – dogryza ciociunia – to rozumie”.