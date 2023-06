Lewicowy publicysta: Po naszej stronie pojawił się rasizm

Lewicowy publicysta był w piątek gościem programu "Fakty po Faktach" na antenie TVN24.

– Po naszej stronie pojawił się język nienawiści, niestety. I to nawet nie dotyczy tylko Kaczyńskiego, ale np. takich polityków, którzy idą na kontrze do polaryzacji, jak Szymon Hołownia. On jest mniej więcej podobnie traktowany jak Jarosław Kaczyński. Po naszej stronie pojawił się rasizm – powiedział Sławomir Sierakowski. Dopytywany, współzałożyciel "Krytyki Politycznej" wyjaśnił, że "nasza strona" to "obóz demokratyczny". – Dramat populizmu polega na tym, że on naprawdę bardzo głęboko wnika w świadomość, w język, w praktyki społeczne – dodał.

Nagranie z fragmentem wypowiedzi obiegło media społecznościowe. Film udostępnił m.in. dziennikarz TVP Info Samuel Pereira.

Skandaliczny transparent na wiecu Tuska

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zorganizował w piątek wiec na Placu Wolności w Poznaniu. – Dosyć mamy tego brudu, który wylewa się każdego dnia z ich urzędów, z ich mediów. Mam nadzieję, że to dzisiaj usłyszą, że mamy dość. Co prawda, próbowali jakoś lekko zdezorganizować nam to wielkie wielkopolskie spotkanie, nawet przesunęli głosowania, żeby posłowie nie mogli tu być. A dobrze byłoby, gdyby zobaczyli, jak wiele tutaj pozytywnej energii. Ale wiecie co? Takie numery to nie z nami – mówił szef PO.

Większą uwagę niż wystąpienie lidera Platformy wywołał jeden z transparentów, który był widoczny za plecami byłego premiera. Na kawałku kartonu napisano: "Boże, zabrałeś nie tego Kaczyńskiego". Hasło wywołało natychmiastową reakcję polityków PiS, którzy domagają się przeprosin ze strony Donalda Tuska. "Łajdactwo!" – skomentował w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

