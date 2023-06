Wojna i gra: dziedzictwo Lenina i Stalina w Rosji Putina

Jaka jest relacja między Rosją sprzed 1917 a tą, którą opanował Lenin z towarzyszami i zmieniał Stalin oraz jego następcy do 1991 roku? To pytanie ważne dla zrozumienia Rosji Putina […]. Interesującej odpowiedzi na pierwsze z tych pytań udzielił „na gorąco”, w ostatnich dniach agonii Związku Sowieckiego, obecny gospodarz Kremla. Wtedy był jeszcze, nieznanym praktycznie poza Leningradem (Petersburg nosił tę nazwę do 16 maja 1992 roku), urzędnikiem nowego merostwa tego miasta. I w tym charakterze udzielił krótkiego wywiadu na potrzeby filmu dokumentalnego o nowej, tworzącej się dopiero władzy.

Urodzony w 1952 roku w Leningradzie, od 1975 roku kadrowo związany z KGB, pracował w wywiadzie zagranicznym „firmy”. Po nieudanym puczu w obronie partyjnego systemu Związku Sowieckiego w sierpniu 1990 roku zdecydował się z nią formalnie rozstać. Z lat działalności na placówce w Dreźnie (formalnie jako kierownik Domu Przyjaźni Sowiecko-Enerdowskiej, faktycznie jako oficer rekrutujący i prowadzący agenturę nakierowaną głównie na RFN) Putin wyniósł, jak sam twierdzi, głęboką traumę.