Wywiad z płk. Grantem Newshamem: Chiny już zaatakowały

PIOTR WŁOCZYK: Czy rosyjskie problemy na Ukrainie działają na Chiny odstraszająco?

PŁK GRANT NEWSHAM: Nie sądzę. Chińczycy przyglądają się temu konfliktowi i uczą się na błędach Rosjan. I jakie wnioski wyciągają? Podstawową lekcją dla nich jest to, że trzeba od razu uderzyć z całych sił, obezwładniając przeciwnika. Chodzi o uderzenie we wszystkie najważniejsze budynki władz, bazy wojskowe, infrastrukturę krytyczną, a następnie ogłoszenie blokady wyspy, by perspektywy na zaopatrywanie jej były znikome. Stosunkowo łatwo byłoby Chińczykom przeciąć kable internetowe, by z wyspy nie przedostawały się żadne informacje o mężnym oporze Tajwańczyków. Rosjanie nie byli w stanie zrobić tego w przypadku Ukrainy, która ma bezpieczną granicę zachodnią, m.in. z Polską. Następnie Pekin uruchomiłby swoich klientów na całym świecie, którzy przekonywaliby, że nie warto kruszyć kopii o tę małą wyspę. Problemem jest też to, że Chiny w dużej mierze uodporniły się na sankcje.

Jak bardzo zdeterminowane są Chiny, by przejąć Tajwan?

Gdy Xi Jinping mówi, że chce Tajwanu, to brałbym jego słowa bardzo poważnie. Oczywiście na pewno wolałby przejąć wyspę w