"Teraz zachował się pan jak faryzeusz". Ostra dyskusja polityków w studiu Radia Zet

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wezwał mieszkańców Poznania i Wielkopolski na kolejną – po marszu 4 czerwca w Warszawie – demonstrację. Wydarzenie odbyło się w piątek, 16 czerwca na poznańskim Placu Wolności.

W swoim przemówieniu były premier odniósł się m.in. do kwestii tragicznej śmierci 33-letniej ciężarnej kobiety w Nowym Targu. Przypomnijmy, że Dorota L. zmarła w nocy z 23 na 24 maja, była w piątym miesiącu ciąży. Kobieta przebywała na oddziale patologii ciąży, do szpitala trafiła po odpłynięciu wód płodowych. Zmarła po trzech dniach pobytu w placówce, w wyniku wstrząsu septycznego.

– Dzisiaj ta władza to są seryjni zabójcy kobiet. To oni odpowiadają za śmierć tych kobiet, to na ich głowy, panie Kaczyński, na pańską głowę spadają te tragedie, te śmierci, ta żałoba – stwierdził Donald Tusk na wiecu w Poznaniu.

Ostra wymiana zdań

– Słowa Donalda Tuska o "seryjnych zabójcach kobiet" to jest coś obrzydliwego, bo traktuje tragedię ludzi instrumentalnie, jako nawóz wyborczy i chce robić kampanię na trumnach. To dramat — powiedział w sobotę Ryszard Czarnecki podczas ostrej dyskusji polityków w studiu Radia Zet. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości zauważył, że w 2008 r., czyli za rządów koalicji PO – PSL, było 19 przypadków śmierci ciężarnej kobiety w szpitalu.

– Nic się w polskim prawie nie zmieniło, jeśli chodzi o ochronę życia. Nadal jest możliwa aborcja, jeżeli jest ciąża z gwałtu, kazirodztwa albo jest zagrożenie życia – podkreślił Czarnecki.

– Teraz zachował się pan jak faryzeusz, ponieważ nie można stosować statystyki do życia człowieka. (...) Wy jesteście odpowiedzialni za to, co się dzieje, bo byliście tchórzami, nie chcieliście przeprowadzić projektu zaostrzenia przez Sejm, tylko podpisami swoich żołnierzy skierowaliście go do Trybunału Konstytucyjnego — stwierdził wicemarszałek Sejmu z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego Piotr Zgorzelski.

