I co, panie Pietraszkiewicz?

NOTATNIK MALKONTENTA I Gdy Trybunał Sprawiedliwości UE ogłaszał druzgocący dla sektora bankowego wyrok w sprawie kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego (koszt wyjścia z problemu dla sektora to ok. 100 mld zł), miałem przed oczami dwa obrazki.

Pierwszy to debata w Sejmie lata temu, w której uczestniczyłem, a w której ówczesny, niemal wieczny prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz przekonywał, że w sprawie kredytów CHF banki nie mogą ustąpić ani na krok, bo nastąpi finansowy armagedon. Ciekawe, co mówi pan Pietraszkiewicz teraz (już nie jako szef ZBP).