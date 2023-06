Sobota, 17 czerwca 2023 r. to 479. dzień rosyjskiej inwazji militarnej na Ukrainę.

Brytyjski wywiad wojskowy przekazał w aktualizacji wywiadowczej, że od czasu rozpoczęcia ukraińskiej kontrofensywy na południu kraju Rosja wzmocniła swoje siły śmigłowców szturmowych w regionie.

Gawriłow: Potrzebna jest broń

– Ukraińscy żołnierze przejmują inicjatywę na froncie, jednak do zwycięstwa potrzebna jest broń zdolna do rażenia wroga z odległości do 200 kilometrów – powiedział wiceminister obrony Ukrainy Wołodymyr Gawriłow, cytowany w sobotę przez agencję prasową Interfax.

– Wszystkie nasze plany wojskowe są realizowane zgodnie z przewidywaniami. Najważniejszą rzeczą w prowadzeniu nowoczesnej wojny jest posiadanie świadomości sytuacyjnej, aby znać pozycję wroga i być w stanie wykonywać precyzyjne uderzenia na duże odległości. Oznacza to, że musimy dysponować bronią zdolną do rażenia wroga na dystansie do 200 kilometrów – wyjaśnił wiceszef ukraińskiego MON.

Ukraińska kontrofensywa

"The Washington Post", powołując się na źródła wywiadowcze, podaje, że jak dotąd Ukraina walczy z niewielkim udziałem rezerw i nie zadaje większego ciosu Rosji. Według nieoficjalnych doniesień, cały czas trwa "rekonesans", podczas którego wojsko ukraińskie próbuje "wybadać obronę wroga pod kątem słabych punktów".

Od ukraińskiej kontrofensywy bardzo wiele zależy, ponieważ nieudana i krwawa próba przejęcia terytorium z rąk rosyjskich okupantów mogłaby osłabić optymizm wśród kluczowych zachodnich sojuszników Kijowa i skłonić go do podjęcia negocjacji z Moskwą na jej warunkach. Zdaniem ekspertów wojskowych, ofensywa Kijowa nie będzie jedną operacją na dużą skalę, ale kilkoma atakami o różnym natężeniu w różnych częściach frontu. Jednocześnie w pierwszym etapie kampanii Siły Zbrojne Ukrainy czekają ciężkie straty, co potwierdzają wysocy rangą urzędnicy amerykańscy.

