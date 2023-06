Nasze testy: Jeep Avenger

Produkowany w fabryce w Tychach najmłodszy i najmniejszy jeep w historii marki ma spore szanse, aby podbić serca wielu kierowców, bo występuje zarówno w wersji całkowicie elektrycznej, jak i benzynowej.

SUV segmentu B mierzy zaledwie 4,08 m długości. Mimo to projektantom udało się zachować w wyglądzie DNA ze starszych i większych jeepów (np. klasyczny grill). I muszę przyznać, że zrobili to na tyle dobrze, że właśnie „polski” jeep może się już pochwalić tytułem Car of the Year 2023.