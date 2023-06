Arianin spod piramidy

Wzniesione w odludnych miejscach, z dala od kościołów i nekropolii, stanowią osobliwą pamiątkę i często mylone są z pomnikami poświęconymi wydarzeniom historycznym; lud przez całe wieki przydawał im magicznego znaczenia i tworzył zadziwiające legendy związane z ich powstaniem. Najsławniejsza piramida ariańska znajduje się w miejscowości Krynica na Lubelszczyźnie, na wzniesieniu zwanym Górą Ariańską, mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Krasnymstawem a Rejowcem. Obiekt znajduje się w gęstym lesie i aby go znaleźć, należy po prostu zjechać z drogi wojewódzkiej 812 na Krynicę i szukać go przed kolejnym zakrętem do wsi. W pobliżu można zwiedzać też malownicze ruiny zamku w Krupem.