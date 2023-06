Zuckerberg i medycy

Oświadczenie to zaszokowało publiczność, zwłaszcza tę jej część, która wierzyła takim factcheckerom. Mediaworkerzy bowiem powoływali się zawsze na dane naukowe, które przeczyły banowanym później tezom. To bardzo ciekawe oświadczenie, bo z niego wynika o wiele więcej niż to, że weryfikatorzy się mylili.