Inteligencja czy mądrość?

Te dwa pojęcia są ciągle mylone przez utożsamienie. Nawet duży zasób wiedzy nie gwarantuje bowiem wyborów słusznych i przynoszących dobre skutki. Widzimy to bardzo często w praktyce. Nie chodzi tylko o to, że nobliści z dziedziny ekonomii nie robią na ogół karier finansowych, ani o to, że często w zacietrzewieniu profesorowie gadają głupstwa. Chodzi o to, że rzadko stanowią oni wzory dobrych decyzji życiowych. Gdzie jednak szukać mądrości, jeśli nie u profesorów?