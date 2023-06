Sasin: Tusk stosuje mowę nienawiści

Nie milkną echa burzy wokół skandalicznego transparentu, który pojawił się na piątkowym wiecu Platformy Obywatelskiej w Poznaniu. Na kawałku kartonu napisano: "Boże, zabrałeś nie tego Kaczyńskiego". Hasło odwoływało się do śmierci Theodore'a Kaczynskiego, amerykańskiego seryjnego mordercy znanego pod pseudonimem "Unabomber", który 10 czerwca tego roku popełnił samobójstwo w celi więzienia w Butner, w stanie Karolina Północna.

Skandaliczny transparent wywołał natychmiastową reakcję polityków PiS, którzy domagają się przeprosin ze strony przewodniczącego PO.

Sasin: To mowa nienawiści

Zdaniem wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina odpowiedzialność za tego typu hasła na wiecach PO ponosi Donald Tusk, który sam "stosuje mowę nienawiści".

– Widziałem ten transparent na zdjęciach, słyszałem całą wypowiedź Donalda Tuska, która była skandaliczną mowa nienawiści. Mamy do czynienia z tym samym zjawiskiem od 2007 roku – Tusk się nie zmienił, cały czas stosuje przemoc słowną w polityce, która już raz doprowadziła do dosłownej przemocy i śmierci pracownika biura poselskiego PiS w Łodzi – stwierdził polityk PiS w Gdyni, w rozmowie z Polsat News.

– Niech się Donald Tusk zastanowi, czy w tym momencie również nie prowadzi do takich tragedii, używając tego typu słów i metod w polityce. My się tym różnimy od Donalda Tuska i PO, że chcemy rozmawiać o programie, o konkretnych propozycjach dla Polski. A Donald Tusk, nie mając propozycji dla Polski i programu, stosuje taką mowę nienawiści – dodał wicepremier.

Silna Polska

Polityk przekonywał, że ambicją rządu Zjednoczonej Prawicy jest budowa silnej Polski, z silną gospodarką i armią. Nowoczesne państwo ma dawać "szanse rozwoju, rozwoju naszym obywatelom, podnoszenia poziomu życia".

– Dlatego wzięliśmy sobie bardzo mocno do serca to, co mówił Lech Kaczyński. Realizujemy dzisiaj wielki plan wzmocnienia potencjału militarnego Polski. Dzięki przyjętej kilka miesięcy temu ustawie o obronie ojczyzny, która nie mogłaby powstać, gdyby nie praca premiera Jarosława Kaczyńskiego i premiera Błaszczaka. Ta ustawa dała fundament pod rozwój polskich Sił Zbrojnych – podkreślił Sasin.

