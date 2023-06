Ukraina w NATO? Twarda odpowiedź Bidena

Prezydent Stanów Zjednoczonych stanowczo odrzucił możliwość zniesienia wymogu spełnienia większości kryteriów akcesyjnych do NATO wobec Ukrainy. Zdaniem Joe Bidena, każdy członek Sojuszu musi spełniać "te same standardy". Pytanie amerykańskiemu politykowi zadał dziennikarz Polskiego Radia.

– Muszą spełniać te same standardy. Więc nie będę tego ułatwiał – powiedział dziennikarzom w sobotę przed wylotem do Filadelfii na swoje pierwsze oficjalne wydarzenie związane z kampanią prezydencką.

– Myślę, że [Ukraińcy - przyp. red.] zrobili wszystko, co wiązało się z zademonstrowaniem zdolności do koordynowania działań wojskowych. Jest jednak duży problem: czy ich system jest bezpieczny? Czy nie jest skorumpowany? Czy spełnia wszystkie standardy, które każdy inny kraj w NATO spełnia? – powiedział Biden.

NATO dyskutuje nt. Ukrainy

Według CNN, Biden i jego administracja są w trakcie rozmów z innymi członkami NATO na temat tego, jak i kiedy Ukraina może przystąpić do Sojuszu.

Stacja poinformowała w piątek, że prezydent Biden jest zadowolony z usunięcia jednej z przeszkód stojących na drodze Ukrainy do członkostwa w NATO. Sojusz miałby zrezygnować z planu działań na rzecz członkostwa (MAP) dla Ukrainy, który został opisany w porozumieniu z 2008 roku jako "kolejny krok dla Ukrainy… na ich bezpośredniej drodze do członkostwa”.

MAP, określany jako „program doradztwa, pomocy i praktycznego wsparcia dostosowany do indywidualnych potrzeb krajów pragnących przystąpić do Sojuszu”, jest procesem, który inne narody musiały przejść, aby przystąpić do NATO.

Zwolnienie Ukrainy z wypełnienia MAP jest częścią propozycji sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga i została omówiona podczas spotkania z Bidenem w Waszyngtonie na początku tego tygodnia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że rozumie, że jego kraj nie może zostać członkiem NATO, dopóki jest w stanie wojny.

