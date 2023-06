Ozdoba: Tusk i PO okłamują obywateli. Są za przyjęciem migrantów

DoRzeczy.pl: Czy warto organizować referendum dotyczące przyjęcia migrantów z krajów UE? Warto zadać to pytanie w kontekście stanowiska opozycji, która twierdzi, że referendum jest zbędne, ponieważ wszystkie siły polityczne w Polsce są przeciwko.

Jacek Ozdoba: Referendum, czyli możliwość wypowiedzenia się obywateli, jest solą demokracji. Opozycja w tym przypadku kłamie z prostego powodu. Głosowanie nad uchwałą parlamentu ws. solidarności z rządem i stanowczego głosu sprzeciwu wobec przymusowej relokacji pokazało, że opozycja chce przyjęcia migrantów. Platforma Obywatelska w tym przypadku wyjęła karty do głosowania. Poza tym fundamentalną sprawą jest głosowanie w Parlamencie Europejskim, gdzie opozycja wstrzymała się podczas głosowania nad mechanizmem przymusowej relokacji, co jest jednoznacznie z udzieleniem poparcia. Byli też polscy europosłowie głosujący za relokacją. Jeżeli oni mówią, że są przeciwko przyjęciu migrantów, to kłamią. Oni chcą przyjąć migrantów. Sam Donald Tusk wielokrotnie to deklarował, a będąc przewodniczącym Rady Europejskiej straszył polski rząd karami za odmowę wykonania poleceń Komisji Europejskiej.

Poseł KO Katarzyna Lubnauer idzie w tej kwestii w zaparte. Mówi, że opozycja nie chce przyjęcia uchodźców.

Pani poseł Lubnauer posiada ciekawą umiejętność – potrafi sama siebie okłamać. Z jednej stronie głosuje przeciw uchwale, wyciąga kartę do głosowania, a przy swoich umiejętnościach oratorskich przekazuje informację, że jest przeciwko przyjęciu migrantów. To czysta hipokryzja.

A może opozycja po prostu szanuje pieniądze podatników?

Jeżeli ktoś uważa, że decyzja obywateli jest nieważna i nie warto za to zapłacić, to zastanawiam się, w jaki sposób taka osoba chce znaleźć miejsce w demokratycznym ustroju?

Za nami pierwszy odcinek serialu „Reset” na antenie TVP Info. Jak pan ocenia dokument oraz reakcję polityków o których mowa w tym dokumencie?

Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Trudno żeby Donald Tusk czy Radosław Sikorski nie reagowali, gdy pokazuje się prawdę o ich rządach. Szczególnie zabawna jest historia Radosława Sikorskiego, który wydzwania po ekspertach wypowiadających się w serialu, namawiając ich do odcięcia się. To pokazuje, że serial jest bardzo potrzebny. Można powiedzieć, że media w Polsce podzieliły się na dwa obozy. Jeden obóz daje przekaz telewizji prywatnej, która SB-eckimi materiałami atakuje św. Jana Pawła II, drugi za pośrednictwem archiwów pokazuje powiązania rządu PO-PSL z putinowską Rosją.

