"Nie żałujemy, że odszedł". Ozdoba uderza w Cymańskiego

W piątek i sobotę na Twitterze doszło do ostrej wymiany zdań między wiceministrem klimatu i środowiska Jackiem Ozdobą a byłym szefem PZPN Zbigniewem Bońkiem.

Boniek vs. Ozdoba. "Co to za debil?"

Emocje wywołał wpis Ozdoby, który postanowił wykorzystać do politycznej walki piątkowy mecz towarzyskim na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, w którym piłkarska reprezentacja Polski pokonała Niemcy 1:0.

Po zakończeniu spotkania polityk opublikował w mediach społecznościowych wpis o treści "Polska 1 - Tusk 0", dodając przy nazwisku lidera PO niemiecką flagę. Wiceminister odniósł się w ten sposób do bliskich relacji, jakie łączą byłego premiera z niemieckimi władzami, w tym z byłą kanclerz Angelą Merkel.

Wypowiedź polityka skomentował w obraźliwym wpisie były szef Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. "Przepraszam, co to za debil?" – napisał były prezes PZPN na Twitterze, "podając dalej" wpis Ozdoby. W odpowiedzi, w kolejnych wpisach w serwisie, wiceminister klimatu i środowisk atakował byłego szefa Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Cymański przeprasza za Ozdobę. Ostra reakcja posła Suwerennej Polski

O wypowiedzi posła Suwerennej Polski zapytany został na antenie Polsat News poseł klubu PiS (który niedawno odszedł z SP) Tadeusz Cymański. – To mistrz sarkazmu czy debil? – zapytał polityka ironicznie (o Ozdobę) dziennikarz Polsat News Bogdan Rymanowski.

– Nie używam tych słów. Ja bym się pod tym nie podpisał. Nie oburzam się, ale mi strasznie smutno, że tak powiedział. Zły język w wykonaniu każdej formacji zdarzał się i będzie się zdarzał – komentował Cymański.

– Mogę przeprosić tych, którzy poczuli się tym dotknięci. Mamy swoje zdanie na temat relacji między krajami, ale nikt przytomny i roztropny nie będzie dolewał oliwy do ognia, tylko będzie oliwę lał na wzburzone fale. Przepraszam tych, których to dotyka, bo może niektórzy są zachwyceni. Nie bądźmy naiwni. Ma pan rację. Są granice i uważam, że to było niestosowne – mówił polityk.

W reakcji na wypowiedzi Cymańskiego wiceminister klimatu i środowiska opublikował kolejny wpis, w którym ataku dawnego partyjnego kolegę. "Poseł Cymański lubi przepraszać – to ja przeproszę za Tadka. Jako poseł, z ustami pełnymi frazesów, nic nie robił i był bierny w sprawach wrażliwych społecznie" – pisze Ozdoba i dodaje: "Słusznie Radio RMF FM to podsumowało jako nieróbstwo. Dlatego nie żałujemy, że odszedł. Najgorzej jak słowa rozchodzą się z czynami".

