Zełenski: To jedyne, o co powinna się teraz martwić Rosja

– Rosja straci zdobyte terytoria. Nie ma i nigdy nie będzie alternatywy dla naszych kroków deokupacyjnych. Nasze wojsko walczy: pozycja po pozycji, krok po kroku posuwamy się naprzód – powiedział w wieczornym wystąpieniu wideo prezydent Ukrainy.

Zełenski podkreślił, że Rosja jest państwem terrorystycznym, a jedyne, o co powinna się teraz martwić, to jak przygotować swoje społeczeństwo na to, że "stracą wszystko, dla czego zaczęli niszczyć przyszłość swojego państwa".

Zełenski zaprzeczył również, jakoby Rosja miała zniszczyć pięć systemów Patriot. – Wszystkie tu są, wszystkie pracują i zestrzeliwują rosyjskie rakiety. I zestrzeliwują tak skutecznie, jak to możliwe. Ani jeden Patriot nie został zniszczony – mówił.

Ukraina zawiesi kontrofensywę?

Eksperci z Instytutu Studiów nad Wojną przekonują, że Siły Zbrojne Ukrainy mogą tymczasowo zawiesić kontrofensywę w celu przeglądu taktyki przyszłych operacji.

Analitycy amerykańscy zauważyli, że dowództwo ukraińskie nie skierowało jeszcze większości swoich dostępnych sił do kontrofensywy i nie rozmieściło głównych jednostek gotowych do walki.

Te doniesienia pokrywają się z informacjami przekazanymi wcześniej przez szefa centrum wywiadowczego sił obronnych Estonii płk Margo Grosberg oraz dziennik "The Wall Street Journal", który niedawno przekazał, że jednostki ukraińskie w ostatnich dniach w większości zawiesiły ofensywę, ponieważ dowództwo ukraińskie dokonuje przeglądu taktyki dalszych działań bojowych.

Od ukraińskiej kontrofensywy bardzo wiele zależy, ponieważ nieudana i krwawa próba przejęcia terytorium z rąk rosyjskich okupantów mogłaby osłabić optymizm wśród kluczowych zachodnich sojuszników Kijowa i skłonić go do podjęcia negocjacji z Moskwą na jej warunkach.

