Tyszka: PiS nie ma żadnej strategii ws. imigrantów. To jest czysty chaos

Stanisław Tyszka z Konfederacji był pytany w Radiu Plus o pomysł referendum w sprawie unijnego mechanizmu relokacji imigrantów. Polityk mocno uderza w partię rządzącą.

– PiS jest partią masowej, niekontrolowanej imigracji do Polski. Jest najbardziej pro imigranckim ugrupowaniem rządzącym po 89 roku. Tylko w ubiegłym roku przyjęli 136 tysięcy imigrantów z państw muzułmańskich – mówił.

Masowa migracja

Poseł stwierdził, że za rządów PiS do Polski przybyło 300 tysięcy osób z państw islamskich. – Nie wiemy i oni też nie wiedzą, ile z tych osób, po tym jak zakończyło pracę, bo oni przyjeżdżają na różne kontrakty, zostało tutaj nielegalnie. Nikt nie ma zielonego pojęcia. My to widzimy już po statystykach przestępstw. np. o przewozach na aplikację, o gwałtach na kobietach. To są ludzie zaproszeni przez PiS. To PiS tych ludzi zaprasza do Polski – stwierdził polityk.

Tyszka dodał, że dopytuję PiS o strategię imigracyjną państwa polskiego od 8 lat, ale nikt nigdy nie odpowiedział czy takowy plan w ogóle istnieje. – Ta strategia nie istnieje. To jest czysty chaos, wpuszczamy wszystkich. Według mnie zasadą polityki imigracyjnej podstawową powinno być to, że my nie budujemy państwa opartego na socjalu. My nie przyciągamy imigrantów pomocą społeczną, a proszę zobaczyć co się dzieje na przykład z imigrantami z Ukrainy – stwierdził.

PiS chce referendum ws. imigrantów

Unia Europejska ponownie chce wymusić na Polsce, żeby wpuściła na swoje terytorium nielegalnych migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Chodzi o tzw. pakt migracyjny, który został przyjęty w organach wspólnoty. Wobec tego Sejm przyjął w czwartek uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji i zobowiązał rząd do stanowczego sprzeciwu wobec takich praktyk Unii Europejskiej. Jarosław Kaczyński zapowiedział natomiast referendum w tej sprawie.

