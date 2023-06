Bezpłatne autostrady. Wiceminister Weber apeluje do senatorów

Pod koniec maja Sejm przyjął nowelizację ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zakładającą zwolnienie z opłat dla samochodów osobowych na autostradach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Za nowelą głosowało 429 posłów, przeciw było 13, a dziewięciu wstrzymało się od głosu.

Chodzi o autostrady A2 na odcinku Stryków – Konin oraz A4 na odcinku Wrocław – Sośnica.

Jedna z poprawek zawiera także zakaz blokowania lewego pasa ruchu oraz przekraczania dopuszczalnej prędkości obowiązującej na autostradach i drogach ekspresowych przez kierujących pojazdami ciężarowymi.

Zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na tych prywatnych, to postulat przedstawiony przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego podczas konwencji "Programowy Ul".

Weber: Apeluję do Senatu

– Od ogłoszenia propozycji darmowych odcinków państwowych autostrad przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego do przyjęcia przez Sejm minęło 12 dni. Wiem, że ustawa niezwłocznie została przekazana do Senatu. Marszałek Tomasz Grodzki jest jej dysponentem. Do dzisiaj minęło 25 dni. Nasze apele, które kierowaliśmy wspólnie z ministrem Andrzejem Adamczykiem, a także z rzecznikiem prasowym Prawa i Sprawiedliwości Rafałem Bochenkiem, aby Senat poświęcił temu tematowi odrębne posiedzenie, żeby dużo wcześniej zajął się tym tematem, nie zostały uwzględnione – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber na poniedziałkowej konferencji prasowej w siedzibie PiS w Warszawie.

– Z tego miejsca chcę zaapelować, żeby ten projekt został przeprowadzony bez zgłaszania poprawek, tak aby od razu wyszedł z Senatu i trafił na biurko prezydenta – oświadczył Weber. – Jestem przekonany, że Andrzej Duda nie będzie miał wątpliwości, aby ocenić ten projekt sprawnie i szybko podjąć decyzję, by te przepisy, zgodnie z naszymi zamysłami, funkcjonowały już od 1 lipca – mówił.

