Ukraina w UE? Nieoficjalnie: Rząd w Kijowie spełnił dwa z siedmiu wymogów

W lipcu ubiegłego roku Unia Europejska wskazała władzom w Kijowie obszary, które wymagają wprowadzenia reform, jeśli Ukraina chce wejść do Wspólnoty. Zgodnie z tymi wytycznymi, Ukraina musi kontynuować zmiany w sferze wymiaru sprawiedliwości, praworządności, walki z korupcją i praw podstawowych.

Dla prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ważne jest, aby utrzymać rozpęd we wprowadzaniu zmian, szczególnie w kontekście oporu części członków UE wobec przyjmowania nowego i tak dużego państwa do Wspólnoty. Jednak światowe media relacjonują, że Kijów bardzo szybko realizuje niezbędne zmiany. Z drugiej strony – narastają obawy co do ukraińskiego Trybunału Konstytucyjnego, którego uprawnienia pozwalają na unieważnienie decyzji rządu. Chodzi o ustawę regulującą wybór sędziów do TK. Według jej zapisów, kandydatów na sędziów Trybunału może zatwierdzać lub odrzucać specjalny zespół złożony z trzech przedstawicieli ukraińskiego rządu i trzech zagranicznych ekspertów.

Media: Ukraina spełniła dwa warunki

Agencja prasowa Reuters poinformowała w poniedziałek, że jeszcze w tym tygodniu Komisja Europejska opublikuje odpowiedni raport dot. potencjalnego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami, w dokumencie znajdzie się ocena, która wskazuje, iż Ukraina spełniła dotychczas dwa spośród siedmiu wymogów warunkujących rozpoczęcie przez ten kraj negocjacji akcesyjnych z UE. Reuters, przekazując wiadomość, powołał się na informatorów z instytucji unijnych, ale urzędnicy chcieli zostać anonimowi.

"Władze w Kijowie dokonały największych postępów w zakresie reformy sądownictwa i prawa medialnego. Wśród wymogów stawianych przed Ukrainą, wciąż oczekujących na wypełnienie, znalazły się też m.in. skuteczniejsza walka z korupcją i praniem brudnych pieniędzy, ograniczenie roli oligarchów w życiu publicznym, reforma Sądu Konstytucyjnego i organów ścigania, a także ochrona praw mniejszości narodowych" – przekazała agencja.

