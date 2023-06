Czarzasty ostrzega: Kaczyński może mieć trzecią kadencję

W rozmowie z Radiem Zet Czarzasty ocenia, że lewicowo-liberalna opozycja, aby nie dopuścić do zwycięstwa PiS, musi wprowadzić do Sejm trzy oddzielne listy. W innymi przypadku, gdy któreś ugrupowanie nie przekroczy progu, Kaczyński utrzyma władzę.

Warto podkreślić, że ostatnie sondaże wskazują, że jeżeli Lewica zdecyduje się iść do wyborów jako koalicja, to może nie przekroczyć progu 8 proc.

Trzecia kadencja Kaczyńskiego?

– Osiem lat temu podjęliśmy decyzję o progu 8 proc., zabrakło nam 60 tysięcy głosów, PiS przejął władzę. W związku z tym uważam, że przy trzech listach, bo będą trzy listy, trzeba dbać i walczyć i mówić jasno, bardzo precyzyjnie: są trzy listy, są trzy różne programy partyjne, są trzy oferty dla wyborców i wyborczyń i jeżeli te trzy listy wejdą do Sejmu, opozycja będzie rządziła, jeżeli ktoś z tych trzech list nie wejdzie, bez względu na to, kto to będzie, będzie miał Kaczyński trzecią kadencję – powiedział Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Jednocześnie lider Lewicy podkreślił, że nie widzi żadnej szansy na stworzenie jednej listy "ze względu na stanowisko w tej sprawie Szymka Hołowni i Władka Kosiniaka-Kamysza".

Czarzasty wskazał największy problem opozycji

Niedawno w rozmowie z RMF FM Czarzasty przyznał, że niepokoi go fakt, że opozycja nie potrafi pozyskiwać byłych wyborców PiS. – Wie pan co mnie martwi? Że przepływy są w elektoracie opozycji od opozycji do opozycji. My nie zyskujemy ludzi, którzy głosowali na PiS. I trzeba tych ludzi szanować– stwierdził Czarzasty w RMF FM.

– To, co jest największym problemem, że mieszamy łyżką w tej samej herbacie opozycyjnej. Nie umiemy, nikt, ani Donald Tusk ani Lewica, ani Hołownia, ani Kosiniak Władek nie umiemy pozyskiwać elektoratu PiS-owskiego i musimy się tego nauczyć, jak chcemy wygrać wybory – mówił dalej.

