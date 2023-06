"Z powodu decyzji KE zginie więcej ludzi"

– My stoimy na stanowisku, że zgodnie z traktatami, to państwa decydują o swojej polityce migracyjnej, o tym jakich obywateli z jakich państw wpuszczają na swoje terytorium – stwierdził Bielan w rozmowie z Radiem Plus.

Polityk podkreślił, że Polska dobrze wypełnia swoje obowiązki wynikające z tego, że jesteśmy krajem granicznym Unii Europejskiej. – Chronimy bardzo dobrze wschodnią granice Unii Europejskiej, mimo dużego ataku hybrydowego ze strony Putina i Łukaszenki dwa lata temu, wbrew też znacznej części opozycji, która brała udział w tym planie Putina świadomie czy nie, udało nam się skutecznie ochronić tę granicę. Oczekujemy tego samego od krajów południa Unii Europejskiej – mówił.

Bielan: Zginie więcej ludzi

Jak dodał, wyjściem z sytuacji na Morzu Śródziemnym, w tym masowego handlu ludźmi, nie jest przyjęcie mechanizmu przymusowej relokacji. – Będzie to tylko i wyłącznie napędzać ten wielki podły biznes handlu ludźmi. Im więcej ludzi będzie zassanych przez kraje północy, tym więcej ludzi będzie się przedostawać Morzem Śródziemnym i też niestety trzeba sobie o tym powiedzieć, będzie ginąć na Morzu Śródziemnym, bo przecież tam są też ofiary śmiertelne. Ten mechanizm jest w związku z tym niehumanitarny, niezgodny z prawem unijnym – stwierdził.

– Ten mechanizm wraca, bo urzędnicy Komisji Europejskiej, przypomnę to nie są urzędnicy w żaden sposób cieszący się mandatem demokratycznym, wykorzystując rozmaite sztuczki naszym zdaniem łamiąc traktaty europejskie, przeforsowali ten mechanizm na posiedzeniu Rady Ministrów Spraw Zagranicznych i potrzeby jest silny głos dużego państwa członkowskiego. Silny, czyli wzmocniony referendum. Mam nadzieję, że Polacy w tej sprawie wypowiedzą się negatywnie, to znaczy odrzucą ten mechanizm, po to, żeby był to kolejny zimny prysznic na głowę tych urzędników, którzy wracają z tym złym, chorym, niedobrym pomysłem – mówił Bielan.

