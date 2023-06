Premier Chin w Berlinie. Scholz prosi Pekin o pomoc

Podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Chin Li Qiangiem, do której doszło we wtorek w Berlinie, kanclerz Niemiec Olaf Scholz ponownie zaapelował o zakończenie konfliktu na Ukrainie. Szef niemieckiego rządu powiedział również, że wezwał Pekin do wykorzystania swoich wpływów w Rosji w celu zatrzymania działań wojennych.

– Obecnie ważne jest, aby uniknąć zamrożenia konfliktu. Ważne jest również, aby Chiny nadal nie dostarczały broni agresorowi – powiedział Scholz podczas wspólnej konferencji.

Scholz i Li będą kontynuować dwustronne konsultacje rządowe we wtorek po południu z niemieckim ministrem gospodarki Robertem Habeckiem i Zheng Shanjie, przewodniczącym Chińskiej Narodowej Komisji Rozwoju i Reform na forum gospodarczym.

Według Federalnego Urzędu Statystycznego w 2022 roku Chiny po raz siódmy były najważniejszym partnerem handlowym Niemiec.

Pekin dozbraja Rosję?

Na początku tego roku Zachód wyraził obawy, że Pekin może rozważać wzmocnienie rosyjskiej armii dostawami broni ofensywnej. Chińscy politycy zdecydowanie zaprzeczyli takiej możliwości, jednak media co jakiś czas podają nowe informacje świadczące o tym, że Rosja otrzymuje wsparcie militarne od Pekinu.

Jak donosiło niedawno "Politico", chińskie firmy, w tym jedna powiązana z rządem w Pekinie, wysłały do rosyjskich organizacji 1000 karabinów szturmowych oraz inny sprzęt, w tym części do dronów i kamizelek kuloodpornych, który mógłby zostać użyty do celów wojskowych. O sprawie donosi "Politico", powołując się na dane handlowe i celne. Wysyłki odbywały się między czerwcem a grudniem 2022 r. – wynika z informacji przekazanych przez agregator danych celnych ImportGenius.

Z danych wynika, że pod koniec 2022 roku rosyjskie organizacje otrzymały przez Turcję 12 partii części zamiennych do dronów od chińskich firm oraz ponad 12 ton chińskich kamizelek kuloodpornych.

