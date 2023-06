Gliński: Tusk sprawia wrażenie człowieka bardzo sfrustrowanego

– Donald Tusk sprawia wrażenie człowieka bardzo sfrustrowanego. Takiego nieszczęśnika, który cały czas próbuje pobudzać złe emocje i za pomocą, co tu dużo mówić, mowy nienawiści zachęcać do aktywności, mobilizować swoich wyborców – ocenił polityk PiS na antenie Polsat News.

– Musimy pomóc wszystkim Polkom i Polakom otworzyć szerzej oczy. To nie jest tak, że ci wszyscy, którzy głosowali na dzisiaj rządzących, głosowali na PiS, że oni są obojętni na zło, które się dzieje – mówił podczas poniedziałkowego spotkania z mieszkańcami Kłodzka lider PO Donald Tusk. – Nie wierzę w to, żebyście wszyscy chcieli Polski, gdzie władza w każdej sprawie kłamie i ma tak naprawdę swoich wyborców bardzo często za ludzi nierozgarniętych, bo jeśli ja patrzę dzisiaj czy wczoraj w TVP Info, w tej pisowskiej telewizji taki duży napis: w Polsce z tygodnia na tydzień wszystko tanieje (...) już nie trzeba mieć jakoś szeroko otwartych oczu, wystarczy chodzić codziennie do sklepu, żeby wiedzieć, jak bezczelne to kłamstwo i że właściwie to jest plucie ludziom w twarz – podkreślił dalej Tusk.

Z kolei podczas wiecu szefa PO w Poznaniu pojawił się skandaliczny transparent, uderzający w prezesa PiS. Transparent był widoczny przez dłuższy czas.

Gdzie konwencja PiS?

Gliński był pytany też o zapowiadaną na sobotę konwencję PiS. Pierwotnie wydarzenie miało się odbyć w Łodzi, jednak zmieniono lokalizację. – My mówimy o Bogatyni. Mówimy o sytuacji bardzo ważnej dla Polaków, dla polskich pracowników. Skandaliczne decyzje, które podejmowane są na skutek inspiracji czeskich, niemieckich, także niestety części polskiej opozycji, które prowadzą do zagrożenia energetycznego i utraty miejsc pracy. Trzeba tam być z ludźmi i trzeba jasno powiedzieć, że tego typu rozwiązania są nieakceptowalne. To jest symbol, to miejsce – podkreślił minister kultury.

