"Straszny frajer". Mentzen o premierze Morawieckim

Polityk Konfederacji był rano gościem Radia Zet. Mentzena pytano m.in. o pomysł UE ws. relokacji migrantów. – Ciężko mi uwierzyć, że nawet on, premier, zgodzi się na tę propozycję licząc, że jak napisze wniosek, to KE się pochyli i zwolni nas z kar – ocenił. Jego zdaniem – w relacjach z Brukselą – "polski rząd to jest rząd frajerów". Jak tylko przekraczają przez Odrę podpisują wszystko, co dają im do podpisania – uważa prezes Nowej Nadziei. – Jak ktoś mnie raz oszuka, to już wiem, żeby potem mu nie wierzyć. A Morawiecki jest oszukiwany raz za razem i dalej im wierzy – komentuje Mentzen.

Dopytywany o referendum ws. migrantów, polityk wskazał, że pomysł ten jest "wielkim świadectwem olbrzymiej hipokryzji PiS". – Tylko w zeszłym roku do Polski przyjechało 136 tys. imigrantów z krajów muzułmańskich. PiS twierdzi, że jest oburzony, że ma przyjechać 2 tys. kolejnych – mówi jeden z liderów Konfederacji. – PiS jest najbardziej proimigrancką partią w historii III RP, a tak naprawdę chyba w historii Polski – stwierdził Sławomir Mentzen.

Kaczyński wraca do rządu

Pytany o powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu, który ma nastąpić o godz. 12, Sławomir Mentzen odpowiada, że "jedyny powód to jest to, że atmosfera podczas spotkań rządu musi być nie najlepsza". – Wyobrażam sobie, jak wyglądają rozmowy Ziobro-Morawiecki. Kaczyński idzie w charakterze kogoś, kto ma uspokoić atmosferę w trakcie zebrań rządu i na tym skończy się jego rola – uważa.

Następnie odniósł się do planowanej na sobotę konwencji PiS. – To przede wszystkim my mamy konwencję w sobotę. Jako pierwsi ogłosiliśmy konwencję 24. czerwca. A czym oni nas mogą przykryć…? Teraz ogłoszą 1000+? 1500+? Dopłatę do tostera? Ludzie są zmęczeni PiS i PO – mówił gość Radia ZET. Polityk jest przekonany, że w internecie i tak najbardziej 'przebije się' konwencja Konfederacji.

– Obiecam, że nic wam nie dam. Ale przestanę tyle zabierać – zapowiada Mentzen.

