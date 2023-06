Nietypowa sytuacja w programie na żywo. Dziennikarz założył się z Kosiniakiem-Kamyszem

Mimo połączenia sił PSL oraz Polska 2050 mają coraz gorszą pozycję w sondażach. Trzecia Droga, wspólny szyld obu formacji, dołuje w kolejnych badaniach, niebezpiecznie zbliżając się do granicy progu wyborczego, a w niektórych sondażach nawet go nie przekraczając.

Jednocześnie Szymon Hołownia oraz Władysław Kosiniak-Kamysz sprzeciwiają się pomysłowi wspólnej listy całej opozycji. Politycy obawiają się, że taki scenariusz zmarginalizowałby ich środowiska, a jednocześnie umożliwiłby Jarosławowi Kaczyńskiemu zwycięstwo wyborcze.

Zakład na wizji

Waśnie o tę sytuację był pytany Władysław Kosiniak-Kamysz w programie Onetu. W pewnym momencie dziennikarz portalu Andrzej Stankiewicz zapytał polityka, czy ten lubi hazard. – Czasami jakaś loteria może być bardzo intratna i ciekawa – odparł.

Wówczas Stankiewicz odpowiedział, że w takim razie proponuje honorowy zakład o to, czy PSL ostatecznie wystartuje na wspólnej liście z Platformą Obywatelską. Kto przegra, ten ma wpłacić dowolną kwotę na Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.

– Bardzo chętnie przyjmę taki zakład. Cieszę się z wpłaty, której dokona pan redaktor na szpital w Prokocimiu – stwierdził lider PSL.

Stankiewicz: Patrzę w sondaże i jest dramat

Następnie dziennikarz stwierdził, że badania poparcia dla partii pokazują bardzo słabą sytuację Trzeciej Drogi. – Patrzę w sondaże i jest dramat – stwierdził.

– Uzysk będzie. My jako PSL jesteśmy zaprawieni w bojach. Nie znam takiego sondażu, który by nas dobrze ocenił w wyborach. Wynik będzie lepszy. Połączyły się dwa środowiska i pewnie wymaga trochę czasu, zanim ta świadomość dotrze do wyborców – zapewniał w odpowiedzi lider ludowców.

Jednocześnie Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że po marszu 4 czerwca nastąpiła polaryzacja sceny politycznej, prze co w w sondażach traci Lewica i PSL. Jednocześnie pojawia się szansa na rząd PiS i Konfederacji. – Sukces frekwencyjny, emocjonalny jest. Szans na odsunięcie PiS od władzy nie ma – ocenia.

Czytaj też:

Nowy sondaż. Świetne wiadomości dla PiS i KaczyńskiegoCzytaj też:

Kosiniak-Kamysz: Po marszu 4 czerwca niestety zyskuje PiS i Konfederacja