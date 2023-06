Zaskakujące doniesienia o Kaczyńskim. "Ścina głowy wrogom Morawieckiego"

Spełniły się medialne przewidywania co do politycznej przyszłości Jarosława Kaczyńskiego. W środę podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczył szefowi PiS nominację na wiceprezesa Rady Ministrów. Wcześniej dymisje z funkcji wicepremiera złożyli Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński i Henryk Kowalczyk.

Po co Kaczyński wraca do rządu?

Jaki jest cel prezesa PiS? Politycy partii twierdzą, że prezes chce uporządkować sprawy wewnątrz partii i wyciszyć spory przed kampanią wyborczą. – Prezes chce chwycić lejce, bo zauważył, że każdy koń próbuje pędzić w swoją stronę i wóz za chwilę może czekać wywrotka– mówi jeden z polityków.

Kolejnym powodem, twierdzi Onet, jest chęć dania jasnego sygnału partyjnym dołom, że "ktoś jeszcze panuje nad bałaganem w obozie władzy".

Pojawiają się jednocześnie dwa sprzeczne stanowiska. Z jednej strony "stara gwardia" PiS ma być zdania, że Kaczyński w ten sposób chce dać do zrozumienia, że to on jest nadal numerem jeden w partii i walki o schedę po nim są przedwczesne.

Z drugiej jednak strony współpracownicy Morawieckiego w rozmowie z Onetem przekonują, że Kaczyński swoim wejściem do rządu chce wesprzeć premiera. – Prezes ścina głowy wrogom Mateusza – twierdzą w rozmowie z serwisem.

Inny rozmówca Onetu dodaje, że w najbliższej przyszłości mogą się pojawić "sensacyjne projekty ustaw". – Ktoś musi mieć odwagę forsować je w rządzie – stwierdza.

Kaczyński znów w rządzie. Co myślą Polacy?

Tymczasem pracownia United Serves przeprowadziła na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" sondaż, w którym zapytano Polaków, czy Kaczyński powinien wrócić do rządu. Jak podano we wtorek, na podstawie wyników sondażu, najczęściej wskazywaną odpowiedzią było "zdecydowanie nie", którą wybrało 49,7 proc. pytanych. 8,9 proc. uważa, że prezes PiS "raczej nie" powinien wejść w skład Rady Ministrów. Powrót Kaczyńskiego do rządu popiera 21,3 proc. ankietowanych, z czego "zdecydowanie tak" 6 proc., natomiast "raczej tak" 15,3 proc.

Czytaj też:

"Rozpacz i desperacja". Opozycja komentuje powrót Kaczyńskiego do rząduCzytaj też:

"Dziękuję". Prezydent Duda zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego