Sasin o rekonstrukcji rządu: Przed nami wielkie wyzwanie

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że we wtorek wieczorem złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów. Jest to związane z powrotem do rządu na funkcję wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

W mediach społecznościowych Sasin zamieścił wpis, w którym przekonuje, że teraz PiS jest bardziej zjednoczoną partią.

"Prezes Jarosław Kaczyński wrócił do rządu, by wzmocnić drużynę Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy silniejsi i jeszcze bardziej zjednoczeni. Polacy potrzebują silnego rządu na trudne czasy. Przed nami wielkie wyzwanie obrony polskiej suwerenności i najważniejsze wybory po 1989 r." – napisał polityk na Twitterze.

Media: Kaczyński wraca do rządu. Będzie jedynym wicepremierem

Temat powrotu Kaczyńskiego do rządu pojawił się kilkanaście dni temu i prawdopodobnie ma związek ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, a także tarciami wewnątrz koalicji.

"Prawdopodobnie w środę o godz. 12:00 prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Do rządu – w randze wicepremiera – ma wrócić prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński" – informował we wtorek portal i.pl.

Jak wskazywał już wówczas serwis, "przy okazji powrotu prezesa Jarosława Kaczyńskiego do rządu, ma nastąpić dymisja wszystkich wicepremierów: Mariusza Błaszczaka, Piotra Glińskiego, Henryka Kowalczyka oraz Jacka Sasina".

– Jeśli prezes zdecyduje się na powrót w skład Rady Ministrów, zostanie wicepremierem, ale tak naprawdę w randze premiera. Dymisja wicepremierów ma służyć też temu, aby prezes był jedynym wiceprezesem Rady Ministrów, a nie jednym z pięciu. Wszyscy obecni wicepremierzy to rozumieją – wskazywał informator i.pl.

Kaczyński znów w rządzie. Co myślą Polacy?

Tymczasem pracownia United Serves przeprowadziła na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" sondaż, w którym zapytano Polaków, czy Kaczyński powinien wrócić do rządu. Jak podano we wtorek, na podstawie wyników sondażu, najczęściej wskazywaną odpowiedzią było "zdecydowanie nie", którą wybrało 49,7 proc. pytanych. 8,9 proc. uważa, że prezes PiS "raczej nie" powinien wejść w skład Rady Ministrów. Powrót Kaczyńskiego do rządu popiera 21,3 proc. ankietowanych, z czego "zdecydowanie tak" 6 proc., natomiast "raczej tak" 15,3 proc.

