Morawiecki dziękuje Brukseli. "Wystawiła nam laurkę"

Premier uczestniczy w Kongresie 590. – "Przestrzenie wolności" to hasło tegorocznego Kongresu 590. Znakomicie podejmuje ono wyzwanie z geopolitycznym zakrętem, na którym się znaleźliśmy, z tą wielką zmianą, z którą musimy się zmierzyć i wyjść zwycięsko z tego wirażu. Takie zadanie postawiliśmy przed sobą jako obóz rządzący – mówił szef rządu w trakcie swojego wystąpienia.

Morawiecki wskazał, że podczas Kongresu trzeba wypracowywać najlepsze rozwiązania dla polskiej gospodarki. – Nasze zmiany doprowadziły do tego, że dziś możemy cieszyć się tak dobrym wzrostem gospodarczym, zdrowymi podstawami gospodarczymi, wzrostem charakteryzującym się równowagą makroekonomiczną, jak to określiła Komisja Europejska w swoich analizach, wystawiając nam ostatnio laurkę, za co dziękujemy – mówił premier.

Polska wobec zmian na świecie

W trakcie swego wystąpienia szef polskiego rządu stwierdził, że pandemia koronawirusa, wojna na Ukrainie oraz inflacja przyczyniły się do "tarcia płyt tektonicznych w geopolityce".

– Dziś musimy niejako wymyślić się na nowo, znaleźć nowe odpowiedzi na stare pytania, a także potrafić zadawać nowe pytania związane z nową sytuacją. To nie tylko geopolityka, energetyka i makroekonomia wymagają nowych rozwiązań, pytań. To także teorie gospodarcze, wobec których wszyscy do tej pory się kłaniali, uważali, że są niezmienne od 200 lat. One także ulegają głębokiemu przewartościowaniu, również dlatego, że rodzą się technologie w ramach czwartej rewolucji przemysłowej – mówił premier.

Morawiecki zaznaczył, że bezpieczeństwo w pierwszym rzędzie oznacza suwerenność. – Bezpieczeństwo narodowe to bezpieczeństwo polskich granic, bez niego nie ma bezpieczeństwa reszty kraju jak i suwerenności. Dlatego m.in. budujemy silną, nowoczesną armię. Miarą bezpieczeństwa jest również nas rozwój gospodarczy – mówił.

