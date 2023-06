Tomczyk: Wejście Kaczyńskiego do rządu to dobry znak

Spełniły się medialne przewidywania co do politycznej przyszłości Jarosława Kaczyńskiego. W środę podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczył szefowi PiS nominację na wiceprezesa Rady Ministrów. Wcześniej dymisje z funkcji wicepremiera złożyli Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński i Henryk Kowalczyk.

Tomczyk: To dobry znak

Cezary Tomczyk pozytywnie ocenia tę sytuację. Polityk w TVN24 omawiał decyzję prezesa PiS.

– Wejście Kaczyńskiego do rządu to dobry znak, bo przypomnę, że w roku 2006 mieliśmy dokładnie taką samą sytuację. Kaczyński wrócił do rządu i PiS przegrał wybory, bo musiał łatać te wewnętrzne rozstroje, bitwy, które tam się toczą. Przecież taka rola ma być właśnie Kaczyńskiego – ocenia Tomczyk.

Jak dodał, dzisiaj mamy "wicepremiera z teką premiera i premiera bez teki". Jak dodaje, do tej pory coś takiego się nie zdarzyło.

- Jeżeli ma być tak, że Jarosław Kaczyński ma koordynować prace w rządzie, to od czego jest premier? Po co ta iluzja, po co my się mamy w ogóle nad czymś tutaj zastanawiać? Od początku widać, że to jest taki układ dość śmieszny i taki, który możemy znaleźć jednak w jakichś republikach bananowych, na pewno nie w centrum Europy, w Polsce w 2023 roku– stwierdził poseł Platformy Obywatelskiej.

Kaczyński znów w rządzie. Co myślą Polacy?

Tymczasem pracownia United Serves przeprowadziła na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" sondaż, w którym zapytano Polaków, czy Kaczyński powinien wrócić do rządu. Jak podano we wtorek, na podstawie wyników sondażu, najczęściej wskazywaną odpowiedzią było "zdecydowanie nie", którą wybrało 49,7 proc. pytanych. 8,9 proc. uważa, że prezes PiS "raczej nie" powinien wejść w skład Rady Ministrów. Powrót Kaczyńskiego do rządu popiera 21,3 proc. ankietowanych, z czego "zdecydowanie tak" 6 proc., natomiast "raczej tak" 15,3 proc.

Czytaj też:

Prof. Dudek o ruchu Kaczyńskiego: Dobrze to odczytał. Pozostało mu jednoCzytaj też:

Czarzasty: Kaczyński powinien zostać premierem