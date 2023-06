"Norwegowie będą przyjeżdżać do nas do pracy". Mentzen kpi z polityka PiS

Wypowiedź, która rozbawiła polityka Konfederacji, lidera partii Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena padła podczas spotkania z mieszkańcami miejscowości Grybów (woj. małopolskie).

Tarczyński: Teraz to Niemcy będą przyjeżdżać na truskawki do nas

W sobotę odbyło się tam spotkanie z udziałem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego i europosła Dominika Tarczyńskiego. W trakcie swojego wystąpienia europoseł Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że Polska jest liderem wśród państw Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem, wynoszącym 2,7 procent.

– To najniższy wskaźnik od 1989 roku. Teraz w naszym kraju pracuje ponad 17 mln osób. Historyczny wynik. Mamy lepszy wynik, niż Niemcy, i cały czas nam rośnie, a Niemcom spada. Nie będziemy już jeździć na szparagi do Niemców, teraz to Niemcy będą przyjeżdżać na truskawki do nas – mówił Tarczyński.

– Zobaczycie państwo, to nie jest żart. Potrzebujemy jeszcze przynajmniej jednej kadencji, żeby Niemcy przyjeżdżali do nas na truskawki, jabłka i wiśnie. Będą przyjeżdżać. Jak bida zajrzy do kieszeni, to zobaczymy, czy im się nie będzie opłacać – wskazał polityk.

twitter

"Tarczyński twierdzi, że Niemcy będą przyjeżdżać do Polski zbierać truskawki. Będzie to w tym samym czasie, gdy Norwegowie będą przyjeżdżać do nas do pracy w polskiej fabryce samochodów elektrycznych" – skomentował krótko wypowiedzi europosła PiS Mentzen.

Stopa bezrobocia rejestrowanego. GUS przedstawił nowe dane

W Polsce stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,2 proc. na koniec kwietnia bieżącego roku wobec 5,4 proc. miesiąc wcześniej – wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z końca maja.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu kwietnia 2023 r. wyniosła 821,9 tys. wobec 846,9 tys. miesiąc wcześniej. Jak wcześniej poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, według szacunków, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,3 proc. na koniec kwietnia 2023 r.

GUS podał także, że liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 87,8 tys. w kwietniu wobec 111,1 tys. miesiąc wcześniej.

Czytaj też:

"Porażka polskiej opozycji w PE". Europosłowie pokazują zdjęciaCzytaj też:

Morawieckiemu puściły nerwy: Tusk kłamie, oszukuje, zieje nienawiścią