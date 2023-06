"Wzywam do oddania 600 mln zł", "Nie zna pani ustaw?". Kłótnia Czarnka z prezydent Łodzi

Między ministrem a prezydent Łodzi rozgorzał spór o finansowanie szkolnictwa na szczeblu samorządowym. Hanna Zdanowska podczas swojej wizyty w studiu Polsatu stwierdziła, że MEiN zarządziło podwyżki dla nauczycieli, ale nie przekazało na ten cel żadnych środków. Wyższe wynagrodzenia musiały zostać sfinansowane z budżetu miasta.

– [Nauczyciele - przyp. red.] otrzymali podwyżki, tylko ministerstwo zapomniało dać te pieniądze nam bezpośrednio, samorządom. W związku z czym pan minister Czarnek mówi: "Proszę wypłacać" – powiedziała Zdanowska.

Czarnek stawia ultimatum

Na te słowa zareagował Przemysław Czarnek. Polityk PiS zażądał od prezydent Łodzi sprostowania i wyznaczył jej na to 24 godziny.

"Pani Prezydent @HannaZdanowska, wzywam Panią do sprostowania kłamstwa wypowiedzianego przez Panią na antenie TV Polsat, 21 czerwca 2023 r. Środki na podwyżki dla nauczycieli zostały Wam wypłacone co do złotówki według średniej stawki na nauczyciela. Ma Pani 24h" – napisał minister edukacji i nauki na Twitterze.

Prezydent Łodzi nie pozostała Czarnkowi dłużna. W komentarzu do tweeta ministra stwierdziła, że nie zamierza odwoływać swoich słów i wezwała szefa MEiN do "oddania łodzianom 600 mln złotych". Taką kwotę co roku budżet miasta ma dokładać do systemu edukacji.

"Zmieniać programy nauczania, poprawiać ideologicznie podręczniki chcecie, ale płacić - niekoniecznie" – podsumowała Zdanowska.

Wpis polityk doczekał się komentarza Czarnka. Jego zdaniem, samorządy dostają obecnie znacznie więcej środków niż za czasów rządu PO-PSL.

"To Pani obowiązek... i nie dokładać, a realizować zadanie własne JST - prowadzenie oświaty. Nadal nie zna Pani ustaw o JST? Rząd dokłada Łodzi o 400 mln zł więcej niż w 2015. Jak brakuje, to Pani przesunie z wydatków na NGO 70 mln (Tęczowi Społecznicy itp.), czy na jednorożce. 6h" – stwierdził szef resortu edukacji wskazując na pozostały czas, jaki dał Zdanowskiej na przeprosiny.

