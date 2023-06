Lewandowski straci opaskę kapitana? "Nie posiada charyzmy do zarządzania drużyną"

We wtorek w Kiszyniowie reprezentacja Polski w piłce nożnej w fatalnym stylu przegrała z Mołdawią 2:3, mimo że po pierwszej połowie prowadziła 2:0 po golach Arkadiusza Milika i Roberta Lewandowskiego.

W grupie eliminacji do mistrzostw Europy 2024 w Niemczech Polska zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, wyprzedzając tylko Wyspy Owcze.

Lewandowski zabrał głos

Tuż po meczu polscy piłkarzy nie byli zbyt chętni, aby rozmawiać z dziennikarzami, ale mediom udało się zadać kilka pytań Robertowi Lewandowskiemu. – Trudno mi powiedzieć, co wydarzyło się w drugiej połowie. Popełniliśmy jeden, potem drugi błąd i straciliśmy pewność siebie. Po pierwszej, szybko straconej, bramce zupełnie zatraciliśmy się w tym, co mamy grać. Mieliśmy jeszcze sytuację na "zabicie" tego meczu, ale jej nie wykorzystaliśmy. Ciężko jest mi w ogóle powiedzieć, co się stało. To jest po prostu niewiarygodne – powiedział kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski.

– Musimy patrzeć do przodu, margines błędu jest bardzo mały. Musimy wygrywać wszystkie kolejne mecze – zaznaczył Lewandowski. – Co czuję? A co mogę czuć? Wielkie rozczarowanie – dodał piłkarz.

Rola kapitana reprezentacji

W rozmowie z portalem Salon24.pl były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz został zapytany o zarzuty wobec Roberta Lewandowskiego, że ten nie sprawdza się jako kapitan i lider reprezentacji Polski.

– Niestety, Robert, przy ogromnej klasie piłkarskiej, umiejętnościach, akurat nie posiada takiej charyzmy do zarządzania drużyną. Czasami piłkarz może ma jakieś braki czysto piłkarskie, ale ma to "coś", co pozwala mu wstrząsnąć, rządzić zespołem. Przykładem takiego piłkarza był chociażby Piotr Świerczewski czy nawet w pewnym sensie Grzegorz Krychowiak – oznajmił były szef PZPN.

Dopytywany, czy Lewandowski powinien stracić opaskę kapitana, Listkiewicz stwierdził: "Nie widzę w tym składzie personalnym innej osoby, która mogłaby udźwignąć tę funkcję".

– Na pewno kryzys jest poważny, aczkolwiek moment jest bardzo wygodny, bo idą wakacje. Nie tylko piłkarskie, ale po prostu czas odpoczynku dla wszystkich, w którym emocje troszkę opadną. Gdybyśmy mieli grać za chwilę kolejne mecze, to byłby naprawdę pewien niepokój. Natomiast mamy następne starcie dopiero we wrześniu. Dla mnie absolutnie nie ma tematu zwalniania selekcjonera czy zmiany kapitana, bo to nie w tym jest problem. Problem rozwiązać muszą sami piłkarze. Zebrać się w swoim gronie – mówił Michał Listkiewicz. – Bo to wszystko siedzi w głowach – dodał.

Czytaj też:

Santos straci pracę? "Niektórzy chcą głowy trenera"Czytaj też:

"Długo cierpiałem, mój syn się popłakał". Bortniczuk o meczu z Mołdawią