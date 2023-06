"Oskarżam was". Tusk: Kaczyński i Morawiecki, odpowiecie za to

W najbliższą sobotę 24 czerwca w Bogatyni odbędzie się druga konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem w czwartek lider Platformy Obywatelskiej przyjechał do Jeleniej Góry, aby przekonywać tamtejszych mieszkańców do pozbawienia PiS władzy w drodze wyborów.

Wina PiS

Tusk przekonywał, że fatalna sytuacja kopalni Turów w Bogatyni to wina polityków PiS. Powoływał się przy tym na opinię ekspertów, którzy mieli stwierdzić, że "koszty złodziejstwa, koszty korupcji, nieudolności, cwaniactwa związane tylko z elektrownią i kopalnią w Turowie, to między 3 a 5 miliardów złotych".

Lider PO powiedział, że obecne rządy PiS to "tylko krótki, przykry incydent". Zaapelował także do mieszkańców Jeleniej Góry, aby w sobotę udali się do Bogatyni i zadali politykom PiS "krótkie, proste pytania".

– W sobotę Kaczyński będzie do was przemawiał i pewnie pan Morawiecki też, właśnie w Bogatyni. Pojedźcie tam i nie musicie trąbić, nie musicie gwizdać, nie musicie krzyczeć. Zadajcie im tylko te krótkie, proste pytania: dlaczego Polska musiała płacić dziesiątki i setki milionów złotych kar? Dlaczego nie potrafiła ta władza wykonać w sumie prostego procesu przygotowania do odnowienia i poszerzenia koncesji? Dlaczego naraża na straty kopalnie, elektrownie i całą Polskę? – powiedział.

Lider PO przekonywał, że Bogatynia "nie zasłużyła na rządy łajdaków". Jego zdaniem, "nie ma żadnego powodu, żebyśmy znosili jeszcze dłużej niż tych kilka miesięcy rządy takich gości".

– Miejcie odwagę powiedzieć im głośno: przeproście i spadajcie, bo w waszym interesie jest, żeby więcej rządów PiS-u nie było ani w Bogatyni, ani w województwie dolnośląskim, ani w Polsce – powiedział.

