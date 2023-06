Nie ma rewolucji bez kłamstewek

Tak było choćby z przyjmowaniem Komunii świętej na rękę. Coraz powszechniejsza obecnie praktyka jest niczym innym, jak zalegalizowanym nieposłuszeństwem, na które Paweł VI przystał głównie dlatego, że obawiał się konfliktu z relatywistycznymi episkopatami.

Podobnie dzieje się z dopuszczaniem do posługi liturgicznej kobiet. Szczególnie dotyczy to niemieckiego obszaru językowego. Choć Stolica Apostolska wciąż oficjalnie przeciwstawia się kapłaństwu kobiet, to jednocześnie przymyka oczy na pozornie mniej znaczące zmiany, dotyczące zaangażowania kobiet wprowadzane przez lokalne Kościoły.