Kaczyński wraca do rządu. "Trzeba wziąć odpowiedzialność"

W środę podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie prezydent Andrzej Duda wręczył szefowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu nominację na wiceprezesa Rady Ministrów. Wcześniej dymisje z funkcji wicepremiera złożyli minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz były minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Przypomnijmy, że lider PiS od października 2020 r. do czerwca 2022 r. był wicepremierem oraz przewodniczącym Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Rezygnację ze stanowiska zapowiadał już jesienią 2021 r., ale sytuacja zmieniła się po wybuchu wojny na Ukrainie.

Dlaczego Kaczyński wrócił do rządu?

– Niektórzy z moich kolegów z kierownictwa uważali, że to będzie dobre dla partii właśnie w tym okresie. Podzielam to zdanie, bo rzeczywiście trzeba wziąć odpowiedzialność. To są najważniejsze wybory od 1989 r. i moja nieobecność w rządzie mogłaby wskazywać, że troszeczkę się od tej odpowiedzialności uchylam – wyjaśnił Jarosław Kaczyński, który w czwartek wystąpił w programie "Gość Wiadomości" w Telewizji Polskiej. – Nie przyszedłem tutaj jako szeryf, tylko ktoś, kto ma znaczne doświadczenie polityczne, jak na polskie warunki – dodał prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Zdaniem Kaczyńskiego, polityce "towarzyszą różnego rodzaju napięcia i trzeba umieć je szybko rozwiązywać". Jak wskazał polityk, ma nadzieję, że będzie mógł "dorzucić swoją cegiełkę do wyborczego zwycięstwa". – Z jednej strony – zajmowałem się jako wicepremier sprawami związanymi z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, ale także z kwestiami związanymi ze sprawami politycznymi – tłumaczył szef partii rządzącej.

